06.09.2020 (10:30)
Миротворцы ЦВО провели турнир по мини-футболу под Самарой
Военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа провели турнир по мини-футболу между подразделениями в Самарской области.
В турнире приняли участие 6 команд, мероприятие проходило в спортивном зале мотострелкового соединения, дислоцированного в Рощинском гарнизоне.
По результатам соревнований команда разведывательной роты заняла первое место, второе и третье места поделили рота охраны и ремонтная рота, соответственно.
Участники соревнований были награждены грамотами и ценными призами.
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