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06.09.2020 (10:29)

Военные автоинспекторы в Хакасии провели акцию «Внимание! Дети!»

Военнослужащие 192 военной автомобильной инспекции (территориальной) совместно с ГИБДД Республики Хакасия провели акцию «Внимание! Дети!».

В рамках проведения акции сотрудниками ВАИ были организованы занятия с военнослужащими водителями и владельцами личного автотранспорта, на которых рассматривали вопросы соблюдения правил проезда участков дорог вблизи образовательных учреждений, перевозки детей, использования детских кресел и ремней безопасности. Кроме этого, военные автоинспекторы совместно с инспекторами ГИБДД провели контроль соблюдения правил дорожного движения на подъездах к учебным заведениям в г.Абакане. Особое внимание было уделено проезду пешеходных переходов, остановок общественного транспорта.

Цель данной акции - предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и сокращение несчастных случаев с участием детей на дорогах в Республике Хакасия. Военные автоинспекторы призывают водителей быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах, особенно вблизи детских учреждений, а родителям еще раз напомнить своим детям, как правильно вести себя около проезжей части и как правильно ее переходить.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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