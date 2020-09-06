06.09.2020 (09:58)

На фестивале “Спасская башня” впервые будет развернут флаг ВДВ площадью более 1200 квадратных метров и выступит сводный военный оркестр Воздушно-десантных войск

Сегодня, в рамках XIII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который состоится на Соборной площади Главного Храма Вооружённых Сил Российской Федерации в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации впервые выступит на фестивале сводный военный оркестр Воздушно-десантных войск, который совместно с Ансамблем песни и пляски Воздушно-десантных войск и расчетом Почетного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ), представит свою новую концертную программу полностью посвященную 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.

В программе, подготовленной главным дирижёром – начальником ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск подполковником Владиславом Твёрдым, прозвучит «Песня десантников» из легендарного советского кинофильма «В зоне особого внимания», инструментальная фантазия на тему Н.А. Римского-Корсакова «Полет шмеля», песня.

Музыкальные композиции сводного военного оркестра ВДВ будут сопровождаться хореографическими номерами танцевальной группы ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск и поддерживаться хором артистов-десантников.

Кульминацией выступления военных музыкантов Воздушно-десантных войск станет его финал, когда под марш на тему песни Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа», курсанты расчёта почётного караула РВВДКУ вынесут на Соборную площадь Главного Храма Вооруженных Сил российской Федерации уникальный и единственный в мире флаг Воздушно-десантных войск площадью более 1200 квадратных метров.

Флаг-рекордсмен уже побывал в воздухе накануне юбилея Воздушно-десантных войск России и вошёл в Книгу рекордов России, побив предыдущий рекорд почти на 200 квадратных метров!

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