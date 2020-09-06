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06.09.2020 (09:38)

Артиллеристы армейского корпуса Балтийского флота выполнили огневое поражение объектов с применением разведывательно-огневого комплекса

В рамках полевого выхода артиллерийских подразделений армейского корпуса Балтийского флота военнослужащие уничтожили живую силу и бронетехнику условного противника с помощью разведывательно-огневого комплекса.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» действовали во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» в составе разведывательно-огневого комплекса (РОК), который разработан на основе опыта современных вооруженных конфликтов и включает в себя средства разведки, управления и огневого поражения.

Расчет беспилотного летательного аппарата, провел разведку сил противника, затем передал их координаты на командный пункт, где принималось решение на поражение целей с использованием разведывательно-огневого комплекса.

После чего артиллеристы выполняли огневое поражение целей.

Действия реактивных дивизионов в составе РОК позволяло в режиме реального времени отслеживать точность артиллерийских ударов, корректировать огонь и оперативно управлять боевыми расчетами.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Артиллерия
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