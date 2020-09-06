06.09.2020 (09:19)

Около 160 десантников Камышинского отдельного гвардейского соединения ВДВ приведены к Военной присяге

В отдельном гвардейском десантно-штурмовом Донском казачьем соединении, дислоцированном в г. Камышине Волгоградской области состоялся торжественный ритуал приведения к военной присяге личного состава вновь прибывшего пополнения весеннего призыва. Для каждого военнослужащего это особый день, где он дает клятву на верность соей Родине – Российской Федерации.

Всего в соединении к Военной присяге приведено около 160 новобранцев. Так как весенний призыв завершился только 15 июля с.г., ранее, в августе месяце, здесь же к Военной присяге было приведено более 100 военнослужащих, призванных в более ранние сроки.

В связи с ограничениями, действующими в субъектах Российской Федерации, допуск родителей на территорию соединения был ограничен. После принятия присяги, каждый военнослужащий смог пообщаться с родителями по телефону.

Выступая на торжественной церемонии, Временно исполняющий обязанности командира соединения гвардии подполковник Константин Зизиевский поздравил личный состав с торжественным событием, пожелал крепкого здоровья, отличной службы и успехов в деле служения на благо Родины - сильной и великой России.

Помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Георгий обратился к воинам-десантникам с благословением и провел совместную молитву. Военный оркестр представил новую программу плац-концерта.

На церемонии приведения к военной присяге присутствовали представители командования соединения, органов государственной власти и самоуправления г. Камышина, представители казачества, ветеранских и общественных организаций.

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