06.09.2020 (09:16)

В Рязани прошел товарищеский матч по хоккею между командами РВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Маргелова и хоккейного клуба «Рязань-ВДВ»

Накануне, в ледовом дворце «Десант» им. генерал-лейтенанта А.В.Чикризова состоится товарищеский матч по хоккею с шайбой между командами Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова и хоккейного клуба «Рязань-ВДВ».

Перед игрой и в перерывах товарищеского матча для зрителей вживую играл вокально-инструментальный ансамбль Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения «Крылатая гвардия». Символическое вбрасывание шайбы в игру произвёл Олег Смирнов. В составе сборной РВВДКУ в матче принял участие начальник училища гвардии генерал-майор Алексей Рогозин.

Встреча проходила 3 периода, продолжительностью 20 минут чистого времени, по правилам Международной федерацией хоккея (IIHF), без силовых единоборств.

Символическое вбрасывание шайбы произвел президент Рязанской областной федерации хоккея с шайбой Олег Смрнов.

В упорной и бескомпромиссной борьбе командам не удалось выявить победителя. Матч завершился боевой ничьей 4:4.

По завершении товарищеского матча, были определены его лучшие игроки. В команде РВВДКУ лучшим признан гвардии генерал-майор Алексей Рагозин, в команде “Рязань-ВДВ” награду получил вратарь Алексей Грибов.

Справочно:

12 августа с.г., с одобрения и поддержки Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу, молодежной команде хоккейного клуба «Рязань» было присвоено новое почетное название «Рязань-ВДВ».

На торжественном мероприятии присвоения почетного наименования хоккейной команде, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Анатолий Концевой, отметил, что теперь команда представляет не только Рязанскую область, но и Воздушно-десантные войска России.

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