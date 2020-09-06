06.09.2020 (09:00)

В Дальневосточном ВОКУ питание команд международного конкурса «Суворовский натиск» организовано с учетом национальных особенностей

В столовой Дальневосточного высшего общевойскового командного училища для питания команд участвующих в международном конкурсе «Суворовский натиск» организовано с учетом национальных особенностей и традиций.

Организация питания иностранных военнослужащих проводится с использованием элементов принципа «шведского стола», где каждый выбирает блюдо по вкусу. Это позволяет каждому участнику конкурса познакомиться с европейской, русской, азиатской и кухней стран Африки в одном месте.

Для команд стран, в которых исламская религия является основной, исключены блюда из свинины, а также в меню добавлены такие продукты как рис-кари, рис с куркумой и жареные блюда с курицей и говядиной.

Для азиатских стран повара училища готовят острые блюда со значительным использованием свежих овощей. Наибольшей популярностью у иностранных гостей амурской земли пользуются салаты с морковью по-корейски и острая курица, а также несколько видов зеленого и черного чая.

Кухня славянских народов представлена блюдами из свежего картофеля, щами с капустой, несколькими видами каши с оладьями, а также мясными блюдами, в том числе широко известными за рубежом. Например, такими как бефстроганов и рыбой по-смедеревски.

По отзывам представителей команд, многие блюда они смогли попробовать впервые, а традиционные блюда народов прибывших на конкурс были высоко оценены по вкусовым качествам. Повара училища прошли перед конкурсом специальную подготовку по приготовлению национальных блюд.

Конкурс проводился на Дальнем Востоке впервые. В конкурсе участвовали представители Республики Беларусь, Афганистана, Ирана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали, Конго и России. Это максимальное количество стран за шесть лет проведения данного конкурса. По результатам конкурса первое место заняла команда России. Ближайшее время команды убудут в свои страны.

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