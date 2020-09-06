06.09.2020 (08:45)

Более 20 объектов ОПК продезинфицировали специалисты РХБ защиты ЦВО в августе

Более 20 объектов оборонно-промышленного комплекса в Поволжье, на Урале и в Сибири продезинфицировали специалисты войск радиационной химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа в августе.

Мобильные отряды оперативного реагирования войск РХБ защиты провели дезинфекцию 10 объектов 6 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Проведение специальной обработки позволило снизить риск распространения инфекционных заболеваний, находящихся в зоне ответственности округа, для обеспечения непрерывного процесса производства продукции военного назначения.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что общая площадь продезинфицированных производственных объектов составила около 100 тыс. квадратных метров. Специальная обработка проводилась в производственных и

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