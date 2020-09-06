06.09.2020 (08:30)

В ЦВО стартовала акция по безопасности дорожного движения «Осторожно, дети!»

Военные автоинспекторы Центрального военного округа (ЦВО) приступили к проведению акции «Осторожно, дети!», в рамках которой реализуют комплекс мероприятий с водителями и школьниками по предупреждению нарушений правил дорожного движения.

В ходе проведения акции сотрудники военных автомобильных инспекций ЦВО организуют занятия с водителями на служебном и личном транспорте, на которых рассматривают правила проезда участков дорог вблизи образовательных учреждений, перевозки детей, использования детских кресел и ремней безопасности. Кроме того, военные автоинспекторы проведут занятия в школах и юнармейских организациях: расскажут школьникам правила пересечения улиц и перекрестков, а также помогут учащимся выбрать индивидуальный более безопасный маршрут от дома до школы. Акция продлится с 1 по 30 сентября.

Мероприятия по профилактике нарушений правил дорожного движения в рамках акции «Осторожно, дети!» приурочены к началу учебного года и призваны обратить внимание водителей на недопущение дорожно-транспортных происшествий.

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