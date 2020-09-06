06.09.2020 (08:15)

Сборы с офицерами-выпускниками 2020 года завершены в ЦВО

Сборы с офицерами-выпускниками военных вузов 2020 года завершились в объединения и соединениях Центрального военного округа (ЦВО).

Особое внимание в ходе сборов было уделено практической подготовке молодых офицеров к самостоятельному проведению занятий с личным составом по тактической и огневой подготовке. В течение сборов прибывшие войска ЦВО лейтенанты сдали практические нормативы по вождению боевых машин, а также теоретические зачеты по вопросам поддержания вверенной техники в боеготовом состоянии и организации воспитательной работы в подразделении.

Всего в 2020 году в объединения, соединения и воинские части ЦВО прибыло около 1 тыс. молодых офицеров.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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