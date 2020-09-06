06.09.2020 (08:00)

На Камчатке прошли соревнования в рамках спартакиады Подводных сил Тихоокеанского флота

На Камчатке в рамках спартакиады Подводных сил Тихоокеанского флота состоялись соревнования по различным видам спорта среди военнослужащих Вилючинского гарнизона. В них принимали участие команды моряков-подводников соединений и экипажей подводных лодок ТОФ, а также члены семей военнослужащих.

В программу спартакиады вошли соревнования по подтягиванию на перекладине, отжиманию, подъему ног из положения лежа, а также комбинированная эстафета.

Такие спортивные состязания на Камчатке традиционно проходят в рамках мероприятий выходного дня и направлены на поддержание физической формы моряков-подводников и пропаганду здорового образа жизни.

В завершении соревновательного дня состоялось торжественное награждение победителей и призеров, им вручили ценные призы и памятные дипломы.

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