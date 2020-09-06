06.09.2020 (07:30)

В Бенгальском заливе завершилось российско-индийское военно-морское учение «Индра Нэви-2020»

В Бенгальском заливе завершилось двустороннее российско-индийское военно-морское учение «Индра-Нэви-2020», которое стартовало 4 сентября.

Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, оно проводилось в бесконтактном формате, без обмена офицерами связи.

В ходе совместных практических действий моряки России и Индии отработали тактическое маневрирование, организацию связи, выполняли порядка 10 боевых упражнений, в том числе комплекс артиллерийских стрельб по морской и воздушной целям, применили противолодочное оружие. На учении активно использовались вертолёты палубного базирования.

В акватории Бенгальского залива прошла церемония прощания отрядов кораблей – участников международного военно-морского учения «Индра Нэви - 2020». Российские БПК «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», большой морской танкер «Борис Бутома», индийский эсминец «Ранвиджай», танкер «Шакти» в кильватерном строю прошли на встречных курсах, их экипажи поприветствовали друг друга и поблагодарили за совместную работу.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота продолжил выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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