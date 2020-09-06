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06.09.2020 (07:00)

«Победный вальс» станцевали воспитанники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Хабаровске

В Хабаровске воспитанники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" приняли участие в патриотической танцевальной акции "Победный вальс".

Патриотическая акция "Победный вальс", посвященная 75-й годовщине окончания Второй мировой войны и проводимая в Хабаровске ежегодно, состоялась 3 сентября на площади «Город воинской славы».

Более пятидесяти пар исполнили вальс под музыкальную композицию "Тучи в голубом".

Кроме того, перед пришедшими Хабаровчанами выступили творческие коллективы военно-патриотического клуба "Данко".

Все участники мероприятия возложили цветы к стеле Город воинской славы, отдав почести всем погибшим в годы Второй мировой войны.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
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