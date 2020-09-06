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06.09.2020 (06:30)

В Забайкалье юнармейцы увидели образцы боевой и специальной техники ВВО

В Забайкальском крае более 20 юнармейцев посетили мотострелковое соединение ВВО, дислоцированное в городе Борзя, в рамках мероприятий военно-патриотического воспитания.

На специализированной площадке ребятам показали образцы современной боевой и специальной техники, стоящей на вооружении соединения, рассказали о технических характеристиках, порядке действий экипажей, расчетов, их основные функции.

После этого, в комнате боевой славы соединения участникам акции продемонстрировали уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны и других военных конфликтов.

Во время встречи с юнармейцами офицеры соединения рассказали об особенностях военной профессии, разъяснили порядок поступления в вузы министерства обороны России.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
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