06.09.2020 (06:30)
В Забайкалье юнармейцы увидели образцы боевой и специальной техники ВВО
В Забайкальском крае более 20 юнармейцев посетили мотострелковое соединение ВВО, дислоцированное в городе Борзя, в рамках мероприятий военно-патриотического воспитания.
На специализированной площадке ребятам показали образцы современной боевой и специальной техники, стоящей на вооружении соединения, рассказали о технических характеристиках, порядке действий экипажей, расчетов, их основные функции.
После этого, в комнате боевой славы соединения участникам акции продемонстрировали уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны и других военных конфликтов.
Во время встречи с юнармейцами офицеры соединения рассказали об особенностях военной профессии, разъяснили порядок поступления в вузы министерства обороны России.
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