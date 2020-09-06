06.09.2020 (06:00)

В рамках проекта «Весна Победы» на Сахалине прошла выставка «Вторая Мировая»

В рамках проекта «Весна Победы» посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в областном художественном музее прошла выставка «Вторая Мировая».

На выставке были представлены графические произведения и плакаты из фондов музея. Посетители узнали о выдающихся мастерах советского плаката таких как Виктор Дени – один из тех, кто стоял у истоков развития советского плакатного искусства, Виктор Корецкий – основатель студии плакатов для общества Красного Креста в военные годы, Леонид Голованов – автор знаменитых плакатов "Все для фронта, все для победы", "Дойдем до Берлина", "Красной Армии – слава!!!".

Также, на выставке была представлена серия графических произведений "Подвиг и память" сахалинского художника Сергея Новоселова, посвященная освободителям Сахалина и Курильских островов. В своих произведениях художник запечатлел подвиги героев Второй мировой войны: Григория Светецкого, Леонида Смирных, Николая Вилкова, Степана Савушкина.

Цикл "Памяти Хиросимы" – посвященный трагедии конца Второй мировой войны представлен работами Латвийского художника Гунара Кроллиса.

Кроме того, для гостей выставки была организована концертная программа с участием сахалинских творческих коллективов, выступление военного духового оркестра Сахалинского гарнизона, а в кинотеатре под открытым небом прошёл показ исторического фильма «Секунда на подвиг».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице