06.09.2020 (05:30)

Сотрудники ВАИ в Бурятии провели занятия по безопасности дорожного движения

Занятия по обеспечению безопасности дорожного движения в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, провели сотрудники региональной военной автомобильной инспекции (ВАИ).

Сотрудники ВАИ выполнили контрольно-надзорные функции по обеспечению безопасности дорожного движения военного автомобильного транспорта воинских частей ВВО.

Специалисты ВАИ с использованием современного штатного электронного оборудования передвижного пункта технического контроля ППТК транспортных средств на базе автомобиля «Газель» провели технический осмотр военных автомобилей, в том числе осуществили диагностику рулевого управления автомобиля и проверку величины суммарного люфта рулевого колеса.

С водителями транспортных средств, старшими машин и начальниками контрольно-технических пунктов инспекторы ВАИ провели теоретические и практические занятия по организации внутренней службы в парках воинских частей, а также по порядку возвращения транспортных средств из рейса и проверке машин перед выездом из парка.

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