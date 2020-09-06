06.09.2020 (05:00)
На территории военного городка в с. Сергеевка Приморской общевойсковой армии ВВО открыта баскетбольная площадка
В с. Сергеевка Приморского края введена в эксплуатацию баскетбольная площадка для военнослужащих мотострелкового соединения Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).
Поле для игры в баскетбол располагается вблизи жилых домов, предназначенных для размещения семей военнослужащих по контракту в Сергеевском гарнизоне. Его может посетить любой желающий. Также, на территории военного городка недавно были реставрированы и открыты новые детские площадки, спортивные городки, футбольное поле и хоккейная коробка.
Командованием соединения постоянно ведется работа по улучшению жилищных условий гражданского населения, проживающего на территории Сергеевского гарнизона общевойсковой армии в Приморье.
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