05.09.2020 (23:15)

Салют в цветах Государственного флага Российской Федерации украсил небо Подмосковья в день закрытия АрМИ-2020

Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произвел праздничный салют на закрытии Армейских международных играх-2020 в подмосковном парке «Патриот».

В небо Подмосковья были выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысили диаметре 300 метров. Запуск фейерверков будет произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ.

В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо Подмосковья в течение 7 минут из 15 салютных установок украсили порядка 3 тыс. фейерверочных выстрелов. В завершении салюта на 6 минуте расчёты салютных установок калибров 105, 125, 195 и 310 мм озарили ночное небо цветами Государственного флага Российской Федерации.

Дислоцированный в московских Ватутинках отдельный гвардейский салютный дивизион им. В.Михалкина Западного военного округа – единственное подразделение Российской армии, которое производит артиллерийские салюты в Дни воинской славы, на военных парадах и на церемонии инаугурации Президента РФ.

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