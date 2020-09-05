05.09.2020 (23:00)

Рой из 700 дронов поднялся в небе над Конгрессно-выставочным центром «Патриот» на церемонии закрытия Армейских международных игр–2020

В день закрытия Армейских международных игр-2020 в вечернее небо над Конгрессно-выставочным центром «Патриот» поднялись 700 дронов мультироторного типа, чтобы представить гостям, болельщикам и участникам игр уникальное световое шоу.

Участники светового шоу выполнили полетное задание на высоте 300 метров, при этом нижняя граница полета превысила 50 метров.

Небо озарили 400 метровые объемные анимации, приуроченные к тематике Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» и Армейских международных игр-2020 (АрМИ-2020).

Зрители увидели объёмные светящиеся фигуры-символы Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, легендарного танка Победы Т-34, танка Т-14 «Армата», фронтового советского штурмовика Ил-2, сверхманевренного многофункционального истребителя поколения 4++ Су-35, эмблему «АрМИ-2020» и узнаваемую во всем мире стилизованную эмблему Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

Организатор светового шоу – Главное управление научно-исследовательской деятельности Минобороны России, сопровождающее исследования и разработки в области роевого управления дронами с участием операторов научных рот Военного инновационного технополиса «ЭРА».

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