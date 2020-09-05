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05.09.2020 (22:30)

Более 600 курсантов первого курса РВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Маргелова завершили курс общевойсковой подготовки

Сегодня более 600 курсантов первого курса Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ), завершили курс общевойсковой подготовки, которую проходили в течение двух последних недель после поступления в прославленное высшее военное учебное заведение.

Совершив 60-километровый пеший марш-бросок из учебного центра «Сельцы» в г. Рязань, личный состав первокурсников прибыл в пункт постоянной дислокации.

В рамках курса занятий курсанты ознакомились с основами тактической, огневой, военно-инженерной и воздушно-десантной подготовки, радиационной, химической и биологическая защиты и другими предметами.

«Общевойсковая подготовка всегда была, есть и будет важным испытанием для поступивших курсантов. Здесь проверяется сила, выносливость, а самое главное – стойкость и сила духа. Поздравляю весь личный состав первого курса с достойным ее завершением» - отметил начальник училища гвардии генерал-майор Алексей Рагозин.

По сложившейся традиции, курсантов первого курса на Аллее Героев г. Рязани встречали представители командования училища, профессорско-преподавательский состав, руководители органов местного самоуправления, где в торжественной обстановке им были вручены курсантские погоны и десантные тельняшки.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Военное образование , Воздушно-десантные войска
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