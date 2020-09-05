05.09.2020 (21:00)

Сербия может провести один из конкурсов АрМИ в 2021 году

Глава российского оборонного ведомствам отметил, что результаты сербских военнослужащих на Армейских международные играх становятся лучше с каждым годом.

"Знаем о том, что вы решили на будущий год сделать один из конкурсов в вашей стране. Мы с удовольствием поддержим и примем в этом участие", - сказал Шойгу.

Он отметил, что встречи с министром обороны Сербии на полях игр и форума становятся уже традиционными и носят важный, нужный и полезный для обоих стран характер.

"Признательны вам, что в ситуации, когда по всему миру бушует пандемия, вы нашли возможность не только принять участие в сегодняшнем мероприятии, но, и самое главное, мы нашли вместе с вами возможность отметить 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и ваш контингент, который принял участие в Параде Победы на Красной площади, ещё раз показал всему миру, что мы, как и прежде, вместе. Как и прежде, готовы противостоять искажению историю и праздновать нашу победу. Для нас это важно", - сказал Шойгу.

В свою очередь Вулин передал российскому министру приветствие от президента Сербии Александра Вучича и заверил главу российского Минобороны, что Сербия надежный и последовательный партнёр РФ.

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