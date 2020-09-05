05.09.2020 (20:15)

Министр обороны России провел рабочую встречу с главой военного ведомства Китая

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел рабочую встречу с главой военного ведомства Китайской Народной Республики генерал-полковником Вэем Фэнхэ.

«Несмотря на пандемию, в этом году Вы уже второй раз посещаете Россию. Признателен за внимание, которое Вы уделяете развитию военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами», — сказал Министр обороны России.

Сергей Шойгу подчеркнул, что обмен опытом военных медиков России и Китая в период пандемии особенно подчеркивает высокий уровень отношений двух стран.

Глава военного ведомства Китая в свою очередь признался, что две поездки в Россию были его единственными командировками в период пандемии.

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