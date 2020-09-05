05.09.2020 (20:15)
Министр обороны России провел рабочую встречу с главой военного ведомства Китая
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел рабочую встречу с главой военного ведомства Китайской Народной Республики генерал-полковником Вэем Фэнхэ.
«Несмотря на пандемию, в этом году Вы уже второй раз посещаете Россию. Признателен за внимание, которое Вы уделяете развитию военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами», — сказал Министр обороны России.
Сергей Шойгу подчеркнул, что обмен опытом военных медиков России и Китая в период пандемии особенно подчеркивает высокий уровень отношений двух стран.
Глава военного ведомства Китая в свою очередь признался, что две поездки в Россию были его единственными командировками в период пандемии.
Новости по теме:
Заявление участников совместного заседания министров обороны (глав оборонных ведомств) государств — членов ШОС, государств - участников СНГ и государств - членов ОДКБ по случаю 75-летия Победы в ВОВ и во Второй мировой войне
Министрам обороны стран СНГ, ОДКБ и ШОС презентовали первую в мире зарегистрированную российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции
В Подмосковье под руководством Министра обороны России прошло совместное заседание глав военных ведомств стран ШОС, СНГ и ОДКБ
Метки: