05.09.2020 (20:30)

Команда России стала чемпионом Танкового биатлона Армейских международных игр-2020

Сегодня на полигоне Алабино состоялась финальная эстафета в программе Танкового биатлона Армейских международных игр-2020, в которой за чемпионский титул сразились танковые экипажи сборных России, Белоруссии, Китая и Азербайджана.

После преодоления двух кругов трассы Танкового биатлона в лидеры выбились Россия и Китай, и основная борьба проходила между ними. Механик-водитель третьего российского экипажа развил на третьем круге предельно высокую скорость, которая стала решающим фактором в победе российских танкистов, финишировавших первыми с результатом 1 час 28 минут 50 секунд. Серебряными призерами чемпионата стали танкисты Китая с результатом 1 час 29 минут 29 секунд. Третье место завоевала сборная Белоруссии, показав время — 1 час 37 минут 48 секунд.

Время сборной Азербайджана, финишировавшей четвертой составило 1 час 54 минуты 22 секунды.

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