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05.09.2020 (20:00)

В Санкт-Петербургском НВМУ подвели итоги участия нахимовцев в акции «Диктант Победы»

Было отмечено, что воспитанники Нахимовского военно-морского училища приняли активное участие в Международной акции «Диктант Победы», которая состоялась 3 сентября в день окончания Второй мировой войны. Участникам было предложено 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны – как о военной истории, так и о литературных и художественных произведениях военной тематики. Диктант проходил в форме тестирования. На каждый вопрос - по четыре варианта ответов, из которых за наименьшее время необходимо было выбрать правильный. Многие нахимовцы справились с диктантом быстрее заявленных регламентом 45 минут.

Воспитанники 8 и 10 классов училища активно готовились к этому событию, используя открытые источники организаторов проекта и электронный информационно-образовательный ресурс, подготовленный преподавателями истории училища. Всего в международной исторической акции приняли участие 140 воспитанников и 10 преподавателей училища. Результаты участия будут доступны на сайте проекта в личных кабинетах участников.

Для воспитанников Нахимовского военно-морского училища участие в «Диктанте Победы» - еще одна возможность проверить знание истории Великой Отечественной войны, повысить историческую грамотность и сохранить память о подвиге дедов и прадедов.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Офицеры, курсанты и преподаватели Военно-морского политехнического института стали участниками «Диктанта Победы»

Метки:
Военно-Морской Флот
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