05.09.2020 (19:15)

Военнослужащие Сербии могут принять участие в большем количестве конкурсов Армейских международных игр в следующем году

Военнослужащие Сербии могут принять участие в большем количестве конкурсов Армейских международных игр в следующем году. Об этом сообщил министр обороны страны Александр Вулин.

«Сербия с самого начала участвует в Армейских международных играх. В этом году мы приняли участие в Танковом биатлоне, конкурсах «Снайперский рубеж» и «Военное ралли», где мы победили и завоевали золотую медаль. Мы будем участвовать и в следующем году, это без сомнения, и, вполне возможно, что будем участвовать в новых соревнованиях», — сказал министр обороны Сербии.

Александр Вулин признался, что гордиться военнослужащими Сербии, «которые соревнуются наравне с гораздо большими армиями».

«Надеюсь, что военнослужащие других войск знают, что они соревнуются с военнослужащими Сербии, которая всегда выступала и всегда боролась очень храбро. Я горжусь своими ребятами, горжусь их результатами и надеюсь, что все-таки у других армий есть, чему поучиться у нас», — подчеркнул министр.

По словам Александра Вулина, Армейские международные игры дают возможность сербским военным ознакомиться с новой военной техникой.

«И это для нас очень важно. Также очень важно ознакомиться с тактическими приемами других войск, их применением. И для наших военнослужащих это большой опыт», — добавил глава сербского военного ведомства.

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