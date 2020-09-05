05.09.2020 (19:00)
Команда Узбекистана заняла третье место в общекомандном зачете на армейских играх
Команда Узбекистана показала хороший результат на Армейских международных играх, заняв третье место в общекомандном зачете, сообщил министр обороны республики генерал-майор Баходир Курбанов.
«Команда Узбекистана в этом году выступала в 16 конкурсах и заняла призовые места в 14 из них. Показала хороший результат, в общекомандном зачете она заняла третье место после России и Белоруссии», — сказал министр.
Баходир Курбанов отметил, что военнослужащим Узбекистана ещё есть чему стремиться и в чем совершенствоваться.
Глава военного ведомства Узбекистана подчеркнул, что соревнования Игр дают возможность военным всех стран повысить свой профессионализм. Он также поблагодарил Россию и Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, который стал инициатором Игр, за приглашение на соревнования.