05.09.2020 (17:22)

В Белоруссии наградили победителей и призеров конкурсов «Полярная звезда», «Снайперский рубеж» и «Уверенный прием» АрМИ-2020

В Белоруссии на полигоне Брестский состоялась торжественная церемония закрытия международных конкурсов «Снайперский рубеж», «Полярная звезда» и «Уверенный прием» в которых принимали участие команды из семи стран.

В торжественном мероприятии принял участие начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Александр Вольфович, командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко, команды стран-участниц конкурсов и представители военно-дипломатического корпуса иностранных государств.

В ходе церемонии закрытия победителям и призерам соревнований были вручены памятные призы и подарки.

На конкурсах «Уверенный прием» и «Полярная звезда» российские команды показали высокие результаты и в упорной борьбе завоевали «серебро», с незначительным отрывом уступив лидерство команде страны-организатора соревнований. Команда российских снайперов в общекомандном зачете завоевала «бронзу».

«Участие в конкурсе позволяет продемонстрировать свои навыки и умения, сплотить и укрепить ещё большее доверие между нашими вооруженными силами. Таким участием мы вносим лепту в укрепление международной безопасности», — отметил генерал-майор Александр Вольфович, поздравляя участников соревнований.

Международные конкурсы «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда» проходили на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь. Конкурс «Уверенный прием» был проведен в Минске с 23 августа по 5 сентября.

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