05.09.2020 (16:30)

Министр обороны России посетил фестиваль кухонь народов мира на Армейских международных играх

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посетил фестиваль «Кухни народов мира», который проводят участники конкурса «Полевая кухня» на Армейских международных играх.

В день закрытия соревнований на полигоне Алабино (Московская обл.) военные повара и пекари России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана провели для гостей и участников мастер-классы, приготовив более 100 блюд национальных кухонь стран-участниц. Кроме того, Министру обороны и посетителям фестиваля предложили блюда японской, корейской и китайской кухонь, а военнослужащие Балтийского флота приготовили блюда немецкой, финской и чешкой кухонь.

В течение двух недель в конкурсе «Полевая кухня» военные повара продемонстрировали мастерство в приготовлении разнообразной национальной вкусной и здоровой пищи в полевых условиях, показали современные технологии ее приготовления. Конкурс включал в себя четыре этапа, в ходе которых команды соревновались в стрельбе из стрелкового оружия, приготовлении пищи по произвольной рецептуре, установленному рецепту, а также выпечке хлебобулочных изделий и хлеба.

Первое место заняла команда России, второе — команда Белоруссии, на третьем — военнослужащие Узбекистана. В номинации «Национальный вкус традиций» была награждена команда Абхазии, в номинации «Оригинальная подача блюд» победу одержала команда Вьетнама, в номинации «Креативный подход в сочетании вкуса» высший балл завоевала команда Армении.

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