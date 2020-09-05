05.09.2020 (16:13)

Лучших разведчиков участников международных армейских игр наградили в Новосибирске

В Новосибирске на полигоне «Кольцово» Новосибирского высшего военного командного училища состоялась церемония закрытия Международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2020», в ходе которой наградили победителей и призеров армейских игр.

В торжественном мероприятии приняли участие представители командования Вооруженных Сил РФ, региональной и городской власти.

«В этом году армейские игры были посвящены 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Вы увидели, что только дружба может победить все. Уверен, что подобные совместные мероприятия позволят значительно укрепить боевое содружество между нашими государствами и будут способствовать их процветанию. Желаю вам и впредь проявлять силу духа и твердость характера, достойно выдерживать все испытания и добиваться успеха», - сказал генерал-майор Алексей Белоусов главный арбитр соревнований.

Разведчикам из России, ставшими победителями на соревнованиях, вручили кубок армейских игр. Кроме того, ценные подарки вручили капитанам команд и победителям в индивидуальных зачетах, таких как «Лучший командир», «Лучший разведчик», «Лучший разведчик-сапер», Лучший механик-водитель» и других. Российские военнослужащие получили награды в 7 номинациях.

Серебряные медали завоевали разведчики из Республики Узбекистан, бронзовые разведчики из Республики Беларусь и Китайской Народной Республики.

В Международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2020» принимали участие команды из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго в полном составе, а также две одиночные — это команды Южноафриканской Республики и Республики Афганистан в их составе по одному человеку.

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