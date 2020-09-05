05.09.2020 (15:38)

Десантный корабль «Александр Отраковский» и тральщик «Владимир Гуманенко» возвращаются в базу из арктического похода

Большой десантный корабль «Александр Отраковский» и морской тральщик «Владимир Гуманенко» вышли из состава арктической группировки Северного флота и взяли курс на запад в сторону Кольского залива. Корабли прибудут в пункты постоянного базирования на следующей неделе. Накануне они пополнили запасы топлива от танкера «Сергей Осипов». По пути следования в базу корабли проведут ряд учений по противовоздушной обороне отряда кораблей в море.

За время похода экипаж тральщика провёл несколько учений по противоминной обороне отряда боевых кораблей и судов обеспечения при проходе условно заминированных районов в Баренцевом и Карском морях по маршруту Северного морского пути. Во время стоянок на незащищённом рейде МТЩ «Владимир Гуманенко» обеспечивал противоподводно-диверсионную оборону кораблей и судов арктической группировки.

Экипаж БДК «Александр Отраковский» принял участие в высадке морского десанта на необорудованное побережье реки Енисей в районе порта Дудинка, а затем выполнил погрузку техники и личного состава морской пехоты Северного флота принимавших участие в межвидовом тактическом учении по обороне важного промышленного объекта на Таймыре.

Остальные корабли и суда обеспечения арктической группировки во главе с большим противолодочным кораблём «Североморск» под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева продолжают поход по трассе северного морского пути на восток. В настоящее время экипажи кораблей и судов готовятся к плаванию в сложных ледовых условиях и форсированию пролива Вилькицкого.

Девятый арктический поход группировки кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа. Вместе с военнослужащими в походе принимает участие экспедиция Русского географического общества на ледоколе «Илья Муромец», а также гидрографы Северного флота, которые выполняют научно-исследовательские работы и наблюдения в морях и на побережье Арктики по маршруту Северного морского пути.

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