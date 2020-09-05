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05.09.2020 (15:30)

В Ленобласти военнослужащие ЗВО отдадут воинские почести при захоронении останков 470 красноармейцев

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, примут участие в траурной церемонии открытия воинского мемориала и захоронения останков 470 солдат и офицеров 45-й гвардейской стрелковой дивизии Красной армии.

Мероприятия пройдут на месте обнаружения братских захоронений - урочища Чернышово у деревни Мишкино Тосненского района Ленинградской области.

Военнослужащие Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии совместно с родственниками погибших воинов возложат цветы и венки к подножью воинского мемориала, почтят минутой молчания память защитников Родины.

Захоронения советских воинов были обнаружены в ходе совместной работы военнослужащих и участников поисковых отрядов Ленинградской области, проводимой в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти-2020». В течение поисковой экспедиции, саперы объединения провели инженерную разведку более1,5 тыс. кв. м. территории урочища на предмет наличия взрывоопасных предметов с использованием миноискателей ИМП-2, оказали помощь поисковикам в снятии грунта и подъеме найденных предметов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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