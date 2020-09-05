05.09.2020 (15:00)

Российская команда выиграла в конкурсе «Авиадартс-2020», победив во всех номинациях



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российская команда выиграла в конкурсе «Авиадартс-2020», победив во всех номинациях

На аэродроме Дягилево в Рязани прошла торжественная церемония закрытия Международного конкурса «Авиадарст» АрМИ-2020 и награждения призеров соревнований.

Команда Российской Федерации завоевала кубок конкурса «Авиадартс-2020», второе место заняла команда Республики Беларусь.

Российские экипажи выиграли зачеты в номинациях истребительной авиации, армейской авиации на боевых и на транспортно-боевых вертолетах. В штурмовой авиации первое место поделили экипажи из России и Республике Беларусь, набрав одинаковое количество баллов.

В завершении церемонии свое мастерство в воздухе показали экипажи пилотажной группы «Русские Витязи», выполнившие полеты на новейших многоцелевых истребителях Су-35с, и продемонстрировавшие парный и одиночный пилотаж, в том числе с использованием сверхманевренных характеристик самолета.

«Российская команда лидировала с первого летного дня, когда проверялись техника пилотирования и воздушная навигация. И в дальнейшем наши экипажи выступали достаточно уверенно. Но в каждой номинации шла борьба до самого конца, так как наибольшее количество баллов разыгрывается на финальном этапе – боевом применении. Именно в этом элементе экипажу команды Республики Беларусь удалось подняться на первое место в штурмовой авиации. А в других номинациях занять призовые места» - заявил главный судья конкурса полковник Петр Серебряков.

«Мы вновь стали свидетелями красочного зрелища, честного и бескомпромиссного поединка характеров, воли и профессионализма участников. Хочу отметить возросший уровень боевой выучки летных экипажей, участвовавших в конкурсе» - заявил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Помимо золотых медали в четырех номинациях российская команда завоевала 3 серебряных и 2 бронзовых медали, а команда Беларусь – 1 серебряную и 2 бронзовых медали.

Международный конкурс «Авиадартс-2020» проходил в Рязанской области с 23 августа. В нем приняли участие команды Российской Федерации и Республики Беларусь. Всего более 40 экипажей оперативно-тактической и армейской авиации. В ходе конкурса летчики соревновались в следующих зачетных дисциплинах: воздушная разведка (обнаружение целей в заданном квадрате с указанием координат), навигация (прохождение контрольных точек в заданное время), техника пилотирования (выполнение комплекса фигур пилотажа в составе пары), боевое применение по наземным целям (бомбометание, пуски ракет и стрельба из пушек по назначенным мишеням). Каждая команда выступала на своей авиационной технике. (Задействованы самолеты: Су-35с, Су-30см, Су-25 различной модификации, Як-130; вертолеты: Ка-52, Ми-28н, Ми-24, Ми-8 различной модификации).

Зачет проводился в четырех номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, армейская авиация на боевых вертолетах и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

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