05.09.2020 (14:45)

Саперы ЮВО выполнили годовой план по сплошной очистке сельскохозяйственных угодий в Чеченской Республике сельхозугодий

Саперы Южного военного округа (ЮВО) на 110% выполнили годовой план по сплошной очистке сельскохозяйственных угодий в Чеченской Республике от взрывоопасных предметов (ВОП) и продолжают выполнять боевую задачу.

С апреля 2020 г. инженерами ЮВО очищено от ВОП более 1 тыс. га горных районов Чечни. В ходе очистки местности было обнаружено более 1,7 тыс. ВОП, в том числе противопехотные мины, гранаты, артиллерийские боеприпасы.

В полном объеме выполнены работы по разминированию Курчалоевского района, а на территории сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда в Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском и Серноводском районах на высотах от 100 до 1,3 тыс. м. работы продолжаются.

Личный состав саперных подразделений выполняет задачи в защитных костюмах сапера ОВР-2 «Сокол». Для разминирования военнослужащие применяют инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун» и современные миноискатели ППО-2И.

На разминировании задействовано более 15 единиц военной техники, а также расчеты минно-розыскных собак. Привлечены группы разминирования инженерных частей ЮВО, дислоцированных в Ростовской области и в Чечне

Справочно:

К работам по разминированию и сплошной очистке местности Чечни и Ингушетии от взрывоопасных предметов инженеры ЮВО приступили в мае 2012 г. Всего было запланировано очистить порядка 17 тыс. га земель сельхозназначения и лесного фонда, но за 8 лет военнослужащие обследовали более 20 тыс. га, обнаружив и уничтожив более 39 тыс. взрывоопасных предметов (мин, снарядов, ВОГ, гранат и других боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств).

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