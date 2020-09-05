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05.09.2020 (14:30)

Военнослужащие ЗВО примут участие в Чемпионате по стрельбе из штатного оружия в Санкт-Петербургском гарнизоне

Военнослужащие штаба, соединений и воинских частей Западного военного округа, курсанты военных вузов, дислоцированные в Санкт-Петербургском гарнизоне, примут участие в Чемпионате по стрельбе из штатного оружия.

Соревнования пройдут в личном и командном первенствах в военно-прикладном виде спорта «дисциплина ПМ-1». Военнослужащие будут вести огонь из пистолетов Макарова по неподвижной цели. Первенство определяется по наибольшей сумме выбитых очков в мишенях зачетной серии.

Соревнования организуются с учетом противоэпидемиологических требований.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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