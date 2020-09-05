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05.09.2020 (14:15)

Начальник Генерального штаба ВС РФ В.Герасимов обсудил сотрудничество в военной сфере с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС Пакистана Н.Разой

«В последние годы двусторонние встречи способствовали наращиванию контактов вооруженных сил России и Пакистана по таким направлениям, как совместные учения сухопутных войск и военно-морских сил, а также укрепление связей по линии генеральных штабов», - сказал В.Герасимов на встрече с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Пакистана Н.Разой.

Валерий Герасимов добавил, что скоро Россия и Пакистан подготовят и согласуют план военного и военно-технического сотрудничества на 2021 год.

Начальник российского генштаба выразил удовлетворенность тем, как развиваются российско-пакистанские отношения, а также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций. Российско-пакистанское сотрудничество, по его словам, является «важным фактором региональной стабильности».

Герасимов также поздравил коллегу с 55-й годовщиной национального праздника - Дня обороны «Юм-Э-Дифа», которая будет отмечаться 6 сентября. При этом он назвал пакистанскую армию одной из самых эффективных в регионе.

Надим Раза, в свою очередь, поблагодарил коллегу за теплый гостеприимный прием и за поздравление с грядущим праздником пакистанских вооруженных сил. Он рассказал, что уже давно хотел посетить Россию.

«В последнее десятилетие Пакистан и Россия прошли огромный путь, прежде всего в области военно-технического сотрудничества», - отметил Раза.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Начальник Генерального штаба , Генеральный штаб
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