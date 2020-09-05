05.09.2020 (14:00)

Команда России вернула чемпионское звание в одном из главных конкурсов армейских международных игр - «Суворовский натиск»

В Амурской области на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища состоялось закрытие второго по значимости конкурса армейских международных игр - «Суворовский натиск». Накануне российские экипажи боевых машин пехоты одержали безоговорочную победу в ходе финальной эстафеты. Второе место у военнослужащих Республики Беларусь, а третье у представителей Исламской Республики Иран. Российская команда вернула себе чемпионский кубок, так как годом ранее заняла второе место в данном конкурсе, проводимом на территории Китая.

Награждение победителей с вручением призов и главного кубка провели первые лица региона, начальник Дальневосточного ВОКУ и главный судья конкурса. Лучшим тренером признан тренер белорусской команды подполковник Сергей Савицкий, а в номинации лучший отмечен судья подполковник Могамед Энтезари Республики Иран. Самым слаженным экипажем определен экипаж старшины Александра Уосис Республики Беларусь, самым быстрым иранский экипаж лейтенанта Мохаммада Халили, а лучшим - экипаж российской команды курсанта Рамиля Даушева. Всем экипажам и победителям номинаций вручены благодарственные грамоты и ценные подарки, а лучшему экипажу вручены ключи от трех новых машин Лада «Нива».

Конкурс проводился на Дальнем Востоке впервые. Упорная борьба между сильнейшими экипажами команд восьми стран продолжалась с 23 августа. Победитель определялся в последний день заездов, которые проходили в форме эстафеты экипажей на одной боевой машине пехоты от каждой команды. Скоростная гонка проходила в сложных дорожных условиях переувлажненной в результате дождей трассы. Российская команда показала 100% результат при стрельбе и высокую скорость на маршруте, финишировав с большим отрывом от соперников. В конкурсе участвовали представители Республики Беларусь, Афганистана, Ирана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали, Конго и России. Это максимальное количество стран за шесть лет проведения данного конкурса. Большинство команд прибыли на конкурс впервые.

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