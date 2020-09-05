05.09.2020 (13:15)

В Самарской области мотострелки провели тренировку по антитеррору

В мотострелковом соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Самарской области, прошла тренировка по противодействию терроризму.

Подразделения антитеррора после получения сигнала от дежурной смены заблокировали подходы к территории воинской части и усилили охрану объектов полигона. После чего было отработано отражение атак мелких групп экстремистов. При выполнении задач использовались имитационные средства и стрелковое оружие, а также применялись бронетранспортеры БТР-82АМ.

В тренировке было задействовано более 100 военнослужащих.

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