05.09.2020 (13:08)

Замминистра обороны РФ Николай Панков наградил победителей конкурса Эльбрусское кольцо

На протяжении двух недель в Республике Кабардино-Балкария соревновались горные подразделения из России и Узбекистана. Первое место в конкурсе «Эльбрусское кольцо» завоевала команда Воздушно-десантных войск РФ.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков вручил награды победителям и призерам конкурса.

«Все мы в течение 14 дней наблюдали за честной и бескомпромиссной борьбой сильнейших военнослужащих горных подразделений вооруженных сил разных стран, которые не только продемонстрировали свое выдающееся мастерство, но и поделились своим уникальным опытом», - отметил Николай Панков на церемонии закрытия конкурса.

За 14 дней военнослужащие выполнили 15 специальных задач, совершили 100 километровый марш, преодолели 8 горных перевалов, 7 ледников, 3 горные реки и совершили восхождение на высшую точку Европы – гору Эльбрус.

«Менее через год Россия вновь гостеприимно распахнет двери новым участникам. Они всегда открыты для всех желающих принять участие в этом уникальном конкурсе», – отметил в своем выступлении замглавы военного ведомства.

В общем зачете состязаний подразделение ВДВ, представляющие Российскую Федерацию, показало лучший результат при выполнении специальных задач соревнований по ориентированию в горной местности, лазанию в связках на искусственном скальном рельефе, стрельбе в составе группы, наведению навесной переправы через горную реку, преодолению скального участка местности, десантированию с совершением марш-броска, скоростному восхождению с поляны Азау на вершину горы Эльбрус.

После выполнения пятнадцати специальных заданий команда Воздушно-десантных войск набрала 13897 баллов и опередила ближайшего преследователя – сборную Узбекистана на 859 баллов. На третьем месте команда России №3 Южный военный округ с результатом 12138 баллов. Тройку лидеров замыкает команда России №2- Восточный военный округ, которая набрала 11449 баллов.

СПРАВОЧНО:

В соревнованиях принимали участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды были представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного военного округа, Восточного военного округа и Росгвардии.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице