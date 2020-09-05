Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.09.2020 (13:08)

Замминистра обороны РФ Николай Панков наградил победителей конкурса Эльбрусское кольцо

На протяжении двух недель в Республике Кабардино-Балкария соревновались горные подразделения из России и Узбекистана. Первое место в конкурсе «Эльбрусское кольцо»  завоевала команда Воздушно-десантных войск РФ. 

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков вручил награды победителям и призерам конкурса.

«Все мы в течение 14 дней наблюдали за честной и бескомпромиссной борьбой сильнейших военнослужащих горных подразделений вооруженных сил разных стран, которые не только продемонстрировали свое выдающееся мастерство, но и поделились своим уникальным опытом», - отметил Николай Панков на церемонии закрытия конкурса.

За 14 дней военнослужащие выполнили 15 специальных задач, совершили 100 километровый марш, преодолели 8 горных перевалов, 7 ледников, 3 горные реки и совершили восхождение на высшую точку Европы –  гору Эльбрус.

«Менее через год Россия вновь гостеприимно распахнет двери новым участникам. Они  всегда открыты для всех желающих принять участие в этом уникальном конкурсе», – отметил в своем выступлении замглавы военного ведомства.

В общем зачете состязаний подразделение ВДВ, представляющие Российскую Федерацию, показало лучший результат при выполнении специальных задач соревнований по ориентированию в горной местности,  лазанию в связках на искусственном скальном рельефе, стрельбе в составе группы, наведению навесной переправы через горную реку, преодолению скального участка местности, десантированию с совершением марш-броска, скоростному восхождению с поляны Азау на вершину горы Эльбрус.

После выполнения пятнадцати специальных заданий команда Воздушно-десантных войск набрала 13897 баллов и опередила ближайшего преследователя – сборную  Узбекистана на 859 баллов. На третьем месте команда России №3 Южный военный округ  с результатом 12138 баллов. Тройку лидеров замыкает команда России №2- Восточный военный округ, которая набрала 11449 баллов.

СПРАВОЧНО:

В соревнованиях принимали участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды были представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного военного округа,  Восточного военного округа и  Росгвардии.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Новости по теме:
В настоящий момент подведены итоги 29 конкурсов Армейских международных игр–2020
Военнослужащие России установили мировой рекорд по восхождению на Эльбрус в рамках международного конкурса «Эльбрусское кольцо»
Мировые рекорды международного конкурса «Безопасная среда» будут занесены в «Книгу рекордов ВС РФ»
Команда Узбекистана показала лучший результат в совершении марш-броска и восхождении на Эльбрус в рамках конкурса «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2020

Метки:
АрМИ , Эльбрусское кольцо
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false