05.09.2020 (12:30)

В настоящий момент подведены итоги 29 конкурсов Армейских международных игр–2020

5 сентября 2020 года на полигоне Алабино состоится финальный заезд команд первого дивизиона международного конкурса «Танковый биатлон». В настоящий момент подведены итоги 29 конкурсов Армейских международных игр–2020.

Также в Конгрессно-выставочном центре парка «Патриот» сегодня состоится торжественная церемония закрытия VI (шестых) Армейских международных игр с участием представителей команд и руководства военных ведомств, стран-участниц Игр.

Игры проходили в период с 23 августа по 5 сентября с.г. одновременно на 29 полигонах пяти стран (Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Узбекистан и Россия). Восемнадцать полигонов для Игр предоставила Российская Федерация. Конкурсы проходили на полигонах, расположенных в границах четырех военных округов – Западного, Южного, Центрального и Восточного: от Благовещенска до Калининграда, от г. Кстово Нижегородской области до Севастополя.

Морские конкурсы «Кубок моря», «Морской десант» и «Глубина» проходили в акваториях Каспийского, Балтийского и Черного морей.

Программа АрМИ-2020 включала в себя 30 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке.

В Армейских международных играх приняли участие 156 команд из 32 стран (включая Российскую Федерацию), представляющих Европу, Азию и Африку.

Шесть стран принимали участие впервые, это: Афганистан, Гвинейская Республика, Катар, Намибия, Республика Экваториальная Гвинея и Палестина.

Самые представительные команды выставили наши коллеги из Беларуси, Узбекистана. Вьетнама. Белорусские военнослужащие участвовали в 22 конкурсах военных игр, команда Узбекистана - в 16 конкурсах, Вьетнама – в 11. Российская сборная выступала во всех 30 конкурсах. Столь масштабное представительство имеет решающее значение для определения победителя в общекомандном зачете и выступает стимулом для других стран направлять большее количество команд. Отрадно отметить, что и другие страны, несмотря на сложные условия, направили свои сборные на «АрМИ-2020».

Таджикистан был представлен в восьми конкурсах, Лаос и Армения в семи, Китай в шести. Общая численность участников «АрМИ-2020» составила около 4000 человек.

В конкурсе «Танковый биатлон» (23.08 – 5.09), который проходил на полигоне Алабино Московской области, приняли участие 16 команд. Это представители Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Киргизии, Китая, Конго, Лаоса, Мьянмы, России, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии. Впервые в конкурсе приняли участие команды Катара, Южной Осетия и Конго.

Все команды выступали на танках Т-72Б3, предоставленных российской стороной. Команда КНР на танке собственного производства – Type 96, а команда Беларуси на танке Т-72, прошедшем модернизацию на предприятиях республики.

Команды участников были разделены на 2 дивизиона. Так, в первый дивизион вошли 8 команд: Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Азербайджан, Киргизия, Сербия и Узбекистан. Второй дивизион составили команды Абхазии, Вьетнама, Катара, Конго, Мьянмы, Лаоса, Таджикистана и Южной Осетии.

Победители определялись в каждой группе. На первом этапе «Индивидуальная гонка» участие приняли 45 экипажей от стран-участниц.

В ходе проведения «Индивидуальной гонки» определились три лучших экипажа. В этом году два призовых места заняли российские танкисты. Победителем в индивидуальной гонке стал экипаж танка под командованием старшины Дмитрия Бочкарева, «серебро» у танкистов, которыми командует лейтенант Марсель Хафизов, а третье место заняли танкисты Китайской Народной Республики под командованием старшего сержанта Чжан Сяна.

Все члены экипажей первого дивизиона, занявшие третье место, были награждены мотоциклами, за второе и первое места – автомобилями и внедорожниками соответственно.

Танкисты сборной Таджикистана, одержали победу среди команд второго дивизиона и заняли первое и второе места на пьедестале, а экипаж Южной Осетии занял третье призовое место.

В этом году для первого дивизиона было введено новшество по использованию трех дополнительных снарядов для поражения танковых мишеней. Убытие с огневой позиции экипаж осуществлял после поражения 3-х мишеней. В случае если мишени не были поражены шестью снарядами, экипаж уходил на штрафной круг.

Также на полигоне Алабино проходили еще два конкурса. Один из них «Полевая кухня» (23.08 - 2.09) – соревнование специалистов продовольственной службы по индивидуальному приготовлению пищи и выпечки хлебобулочных изделий, а также приготовлению национальных блюд.

В этом конкурсе приняли участие команды из Армении, Абхазии, Беларуси, Вьетнама, Узбекистана и России. В этом году военные повара одновременно с конкурсом проводили фестиваль национальной кухни, в котором приняли участие лучшие команды поваров и пекарей из военных округов и флотов.

В дни Игр команды-участницы конкурса и фестиваля, провели мастер-классы по приготовлению свыше 100 различных блюд национальной кухни. Приготовленные блюда имели возможность попробовать не только сами конкурсанты, но и все гости, пришедшие на соревнования.

Победу в данном конкурсе одержала команда России, на втором месте Беларусь, на третьем – Узбекистан.

«Страж порядка» (24 - 31.08) – соревнования подразделений военной полиции. В конкурсе приняли участие команды России, Армении и Ирана. Военнослужащие военной полиции выполняли индивидуальные специальные упражнения по огневой подготовке, преодолению полосы препятствий, а также командой выступали на полосе «Гонка героев».

Призовые места в этом конкурсе распределились следующим образом – на первом месте Россия, на втором – Иран, на третьем – Армения.

Летчики показали свое мастерство пилотирования самолетами и вертолетами в конкурсе «Авиадартс» (23.08 – 5.09).

В этом году конкурс вновь проходил на полигоне Дубровичи, Рязанской области. Участники конкурса – команды Беларуси и России состязались на своих самолетах и вертолетах. Наиболее зрелищное шоу «Авиамикс» прошло 29 августа, когда участники соревнований демонстрировали летно-технические и боевые возможности современной авиатехники, а также комплекс фигур высшего одиночного и группового пилотажа.

В конкурсе «Авиадартс» победила Россия, на втором месте воздушные асы Республики Беларусь.

Конкурс «Инженерная формула» (24 - 28.08) проходил в г. Волжский Волгоградской области. Это соревнования инженерно-саперных подразделений, где конкурсанты выполняли задачи по инженерной разведке местности, оборудованию брода и проделыванию проходов через противотанковые рвы и завалы. Также было проведено соревнование плавающих транспортеров. В конкурсе участие приняли команды из России, Беларуси и Лаоса.

В этом конкурсе команды России и Беларуси, набрав одинаковое количество баллов, заняли первое место, на втором месте – Лаос.

Конкурс инженерных подразделений «Безопасный маршрут» (24 – 30.08) проходил в г. Кстово Нижегородской области. Подразделения инженерных войск России, Беларуси, Вьетнама и Узбекистана выполняли элементы разграждения завалов и прокладки колонных путей для движения военной техники. В индивидуальном мастерстве сошлись экипажи БАТов, путепрокладчиков и другой специальной инженерной техники.

Победила в конкурсе команда России, на втором месте Узбекистан, на третьем – Вьетнам.

Конкурс «Открытая вода» (24.08 - 2.09) для понтонно-переправочных подразделений проходил на реке Ока в г. Муром во Владимирской области на полигоне «Вантовый». Соревнующиеся сборные России и Китая показали свое мастерство в выполнении нормативов при ведении инженерной разведки водной преграды, оборудовании десантной и мостовой переправы, действий экипажей и расчетов специальной техники и паромов.

Победила в конкурсе Россия, на втором месте Китай.

Конкурс «Десантный взвод» (23.08 - 1.09) состоялся под г. Псков на полигоне Струги Красные. В нем приняли участие подразделения Воздушно-десантных войск 11 государств. Десантники из России, Алжира, Беларуси, Камбоджи, Конго, Китая, Мали, Намибии, Судана, Таджикистана, Экваториальной Гвинеи демонстрировали умелое владение боевой техникой, физическую выносливость в ходе марш-броска, слаженность подразделения при выполнении специальной задачи. Подразделения Китая выступили с использованием своих парашютных систем и стрелкового оружия.

Победила в конкурсе Россия, на втором месте Беларусь, на третьем – Китай.

Специалисты автотехнического обеспечения соревновались в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» (23 - 29.08). Конкурс проходил в г. Острогожске Воронежской области.

В его условия входило скоростное преодоление препятствий на автомобильной технике, выполнение нормативов по ремонту автомобильной техники и стрельбе из стрелкового оружия. В этом году приняли участие военнослужащие России, Беларуси, Китая и Узбекистана.

Призовые места в этом конкурсе распределились следующим образом – на первом месте Россия, на втором – Китай, на третьем – Узбекистан.

Конкурс «Военное ралли» (23 – 30.08). с участием России, Беларуси, Сербии, Узбекистана проходил по дорогам и спецучасткам Республики Тыва. На автомобилях повышенной проходимости «УАЗ» и «КамАЗ» и «Тигр» конкурсанты преодолевали тысячи километров сложного по рельефу маршрута, отрабатывая вопросы доставки военных грузов на предельные расстояния.

Первое место в конкурсе заняла Россия, второе место разделили Беларусь и Узбекистан, на третьем месте – Сербия.

На базе «Терскол» в Кабардино-Балкарии на конкурсе «Эльбрусское кольцо» (23.08 – 5.09) подразделения горных частей России и Узбекистана померились силами и навыками альпинистов, слаженностью действий в условиях сложного горного рельефа. Завершили соревнования альпинисты восхождением на самый высокий горный пик Европы Эльбрус. В этом сложном конкурсе победу одержала команда России, второе место занял Узбекистан.

Взаимодействие со своими четвероногими помощниками демонстрировали военные кинологи Алжира, Беларуси, Вьетнама, Израиля, Узбекистана и России на конкурсе «Верный друг» (23–31.08), который проходил на базе кинологического центра ВС РФ в г. Дмитрове Московской области. Соревнования включали в себя этап «Дог-биатлон», где конкурсанты выступали со служебными собаками, выполняли стрельбу на меткость, преодолевали 300-метровую полосу препятствий, отрабатывали защитную службу и командную эстафету.

Завершился конкурс победой двух команд России и Узбекистана, второе место заняли кинологи Беларуси, а третье – Алжира.

Один из трех морских конкурсов проходил на побережье Балтийского моря

на полигоне Хмелевка Калининградской области. В конкурсе «Морской десант» (23.08-1.09.) соревновались подразделения морской пехоты России и Таджикистана. В ходе соревнований морские пехотинцы показали свои профессиональные навыки, а экипажи бронетранспортеров умение на скорости преодолевать препятствия и вести огонь из штатного вооружения.

Победили в конкурсе морские пехотинцы России, второе место у Таджикистана.

Конкурс «Глубина» (28.08-3.09) проходил в Севастополе с участием команд России, Гвинейской Республики и Мозамбика. В умении скоростного подводного плавания, ориентирования, проведении спасательных работ соревновались представители еще одной военно-морской профессии – водолазы.

Призовые места в этом конкурсе распределились следующим образом – на первом месте Россия, на втором – Гвинейская Республика, на третьем – Мозамбик.

В г. Сергиев-Посад Московской области проходил конкурс «Аварийный район» (29.08 - 3.09) с участием аварийно-спасательных подразделений из Россия, Абхазии, Беларуси, Вьетнама, Камбоджи, Конго, Лаоса и Мали.

В конкурсе победила команда России, на втором месте Беларусь, на третьем – Вьетнам.

Артиллеристы – минометчики из Армении, Беларуси, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана и России демонстрировали свои профессиональные навыки в владении техникой и вооружением и умение быстро решать огневые задачи на полигоне Широкий Карамыш под г. Саратовом в ходе конкурса «Мастера артиллерийского огня» (25.08 – 3.09).

Победила в конкурсе команда России, второе место разделили Беларусь и Узбекистан, на третьем месте – Таджикистан.

Боевые расчеты беспилотных аппаратов из России и Беларуси приняли участие в конкурсе «Соколиная охота», который проходил на полигоне Погоново под Воронежем. Конкурсанты показали свое мастерство по управлению БЛА днем и ночью, используя БЛА собственного производства. Первое место заняла Россия, второе – Белоруссия.

Военные связисты России, Беларуси, Вьетнама и Таджикистана состязались в мастерстве уверенного приема и передачи сигналов управления, развертывания станций приема и перемещения узлов связи в г. Минске на конкурсе «Уверенный прием» (25.08 – 3.09).

Победу одержала команда Беларуси, второе место заняли военные связисты России, третье – Вьетнама.

Конкурс «Снайперский рубеж» (23.08 -5.09) принимал г. Брест. Участие в конкурсе принимали команды России, Армении, Беларуси, Вьетнама, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. В ходе соревнований специалисты определяли лучшего снайпера и лучшую снайперскую пару.

Призовые места в этом конкурсе распределились следующим образом – на первом месте Беларусь, на втором – Узбекистан, на третьем – Россия.

Также в г. Бресте состоятся конкурс «Полярная звезда» где соревновались подразделения специального назначения России и Беларуси.

Первое место заняла Беларусь, на втором – Россия.

Команды из Беларуси, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Пакистана, Узбекистана и России приняли участие в конкурсе «Чистое небо» (24.08 – 3.09) – соревновании отделений стрелков-зенитчиков в скорости выполнения нормативов перемещения на огневую позицию и точности стрельбы при выполнении огневых задач.

В этом конкурсе победила Россия, второе место завоевали зенитчики Лаоса, на третьем месте команда Беларуси.

Конкурс «Суворовский натиск» (23.08 – 4.09) принимал г. Благовещенск. В программу конкурса входила проверка мастерства экипажей в управлении БМП в сложных условиях, преодолении водных преград на плаву, а также меткости ведения огня из штатного вооружения. В этом конкурсе приняли участие команды России, Беларуси, Ирана, Конго, Мали, Мьянмы, а также сборные Афганистана и Экваториальной Гвинеи, впервые участвующие в Играх.

Победу одержала команда России, второе место заняла Республика Беларусь, третье – Иран.

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Армении, Беларуси, Вьетнама, Камбоджи, Китая, Лаоса, Мозамбика, Узбекистана и России соревновались в конкурсе «Безопасная среда» (23-29.08) на полигоне Песочное Ярославской области. Военнослужащие РХБЗ демонстрировали свои навыки и умения быстро выполнять нормативы по подготовке боевых машин РХБ разведки к применению, обнаруживать зоны заражения и проводить специальную обработку.

В этом конкурсе победила Россия, второе место завоевала Беларусь и Китай, а третье место разделили команды Армении и Узбекистана.

Команды инженеров и специалистов ракетно-артиллерийского вооружения из России, Абхазии, Армении, Ирана, Камбоджи, Конго, Лаоса и Узбекистана соревновались в умении провести ремонт в полевых условиях ракетно-артиллерийских систем на конкурсе «Мастер - оружейник» (23-31.08), который проходил в г. Пензе.

Призовые места в этом конкурсе распределились следующим образом – на первом месте Россия, на втором – Узбекистан, на третьем – Армения.

Новосибирск принимал конкурс «Отличники войсковой разведки» (23.08 – 5.09). Комплекс профессиональных навыков, таких как физическая выносливость при совершении марш-бросков по пересеченной местности, скорость преодоления комплекса препятствий «Тропа разведчика», меткость стрельбы из стрелкового оружия, точность выхода разведгруппы в район сбора, демонстрировали военнослужащие Афганистана, Беларуси, Конго, Китая, Лаоса, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР, Южной Осетии и России.

В этом сложном и зрелищном конкурсе победу одержала команда России, второе место занял Узбекистан, третье – Китай.

Конкурс «Военно-медицинская эстафета» (24.08 - 3.09) второй раз принимал Узбекистан на полигоне Фориш. Военные медики из России, Беларуси, Вьетнама, Палестины, Таджикистана и Узбекистана показали свое мастерство в оказании первой медицинской помощи, а в эстафетах умение эвакуировать раненых с поля боя.

Победу в конкурсе завоевали военнослужащие Узбекистана, на втором месте команда России, на третьем – Беларуси.

Участников конкурса экипажей военной автоинспекции «Дорожный патруль» (25.08 – 2.09) принял г. Коканд в Республике Узбекистан. Экипажи патрульных автомобилей России, Беларуси и хозяев соревнований соревновались в экстремальном вождении, огневой подготовке и выполнении специальных задач.

Победителем конкурса стал Узбекистан, второе призовое место у команды России, третье место заняли автоинспекторы Беларуси

Конкурс по морской выучке «Кубок моря» (23.08 - 3.09) вновь проходил в столице Азербайджана в г. Баку. Свою морскую выучку при проведении состязаний демонстрировали моряки России и Азербайджана. В соревновании участвовали от ВМФ России два малых артиллерийских корабля и корабль сопровождения.

Команды России и Азербайджана в ходе соревнований набрали одинаковое количество баллов и разделили первое призовое место.

Конкурс «Воин мира» (23.08 - 2.09) по традиции проходил на территории Армении. В нем приняли участие сборные из России, Армении, Беларуси и Греции, которые соревновались в знании истории, этикета, профессиональных навыках военнослужащего контрактной службы, а также в умении петь и танцевать.

В этом зрелищном соревновании победу одержала команда России, на втором месте военнослужащие Армении, на третьем – Беларусь.

«Конный марафон» (23.08 - 2.09) в котором приняли участие конные подразделения из России и Узбекистана проходил на территории Республики Тыва. Военнослужащие преодолели сложнейший маршрут, в ходе которого проявили свое мастерство в стрельбе, управлении лошадью, умение ориентироваться на местности.

Победили в этом конкурсе российские военнослужащие, второе место занял Узбекистан.

Для участия в авиационных конкурсах было задействовано более 80 самолетов и вертолетов ВКС, аппаратов БЛА России и Республики Беларусь.

Всего в «АрМИ-2020» было задействовано более 1250 единиц вооружения, военной и специальной техники, летательных аппаратов и кораблей.

До финального заезда в конкурсе «Танковый биатлон» на Играх было установлено 37 рекордов. Впервые в Армейских международных играх перекрыт рекорд, установленный профессиональным спортсменом в ходе международного соревнования. В конкурсе «Эльбрусское кольцо» при выполнении специальной задачи № 15 «Скоростной забег по маршруту поляна «Азау» (2356 м.) военнослужащий команды России прапорщик Евгений Марков преодолел трассу за 3 часа 13 минут 14 секунд. (Предыдущий рекорд принадлежал спортсмену из Польши Арнджею Баргиелу, который 29 сентября 2010 года преодолел маршрут за 3 часа 37 минут.)

Все участники соревнований были размещены в комфортабельных общежитиях. Питание участников было организовано с учетом особенностей национальной кухни с выбором 2-3 блюд и использованием элементов шведского стола.

На местах проведения конкурсов для военнослужащих была организована широкая культурная программа, которая позволила им лучше узнать российскую историю и национальный колорит.

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» все дни проведения Армейских международных игр для гостей, болельщиков и участников работал Клуб болельщиков (фан-зона) «АрМИ-2020», который посетило более 330 тыс. человек.

На площади более восьми тысяч квадратных метров были размещены тематические зоны, посвященные каждому из конкурсов Армейских международных игр.

На тематических площадках были размещены образцы вооружения, снаряжения, амуниции, а также военной и специализированной техники, которые задействованы в каждом из армейских конкурсов. Участники армейских игр охотно рассказывали болельщикам и посетителям об особенностях проведения своих конкурсов, представляли свои экспозиции, проводили интересные мастер-классы, конкурсы и соревнования.

Для представителей средств массовой информации была организована работа пресс-центров на всех конкурсах, проводились пресс-туры к местам их проведения.

В пресс-центре АрМИ-2020 (КВЦ «Патриот») для представителей СМИ проводился ежедневный брифинг с участием Главного судьи соревнований и судей конкурсов с использованием видеоконференцсвязи, на котором доводились итоги прошедшего дня соревнований, а также руководителей команд стран-участниц «АрМИ-2020».

Победители Армейских международных игр–2020 определялись по итогам каждого конкурса, а также в общекомандном зачете. Их награждали памятными кубками и медалями Игр. Для награждения победителей конкурсов было подготовлено более 2550 медалей и 30 кубков для команд-победительниц.

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