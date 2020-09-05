05.09.2020 (12:45)

В Калининградской области прошла торжественная церемония закрытия международного конкурса «Морской десант-2020»

В церемонии приняли участие представители командования Военно-морского флота Российской Федерации, Балтийского флота, рота почетного караула, команды-участницы, руководители иностранной делегации.

В рамках официальной части прошло торжественное награждение победителей и призеров конкурса. В международном конкурсе по полевой выучке «Морской десант-2020» первое место завоевала команда «черных беретов» сборной ВМФ России. Второе место заняла команда республики Таджикистан.

Все победители и призеры в различных номинациях получили медали, памятные дипломы и ценные подарки, а команда ВМФ России, одержавшая победу в конкурсе, главный приз международных состязаний - квадроцикл.

Для гостей мероприятия была развернута выставка современных образцов вооружения и военной техники Военно-Морского Флота, армейского корпуса БФ, а также аварийно-спасательного оборудования, состоялся концерт творческих коллективов Калининграда и области и ВИА «Черные береты». Состоялись показательные выступления военнослужащих десантно-штурмового подразделения соединения морской пехоты Балтийского флота.

На протяжении полутора недель более 100 военнослужащих России и Таджикистана демонстрировали свою профессиональную выучку в быстроте, силе и ловкости, меткости стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, а также в вождении бронетранспортеров по пересеченной местности.

В общей сложности, участники конкурса преодолели более 30 препятствий в трех этапах конкурса, которые назывались «Полоса препятствий», «Тропа выживания» и «Эстафета». Общая протяженность трассы с препятствиями составила порядка 10 километров. В состязаниях военнослужащие показали мастерство владения вооружением бронетранспортеров - автоматической пушкой 2А72 калибра 30 мм, спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТМ и личным стрелковым оружием – автоматом Калашникова АК-74М калибра 5,45-мм.

Кроме того, морские пехотинцы стран-участниц выполняли комплексы различных физических упражнений, как индивидуально, так и в составе типового взвода морской пехоты, пройдут маршруты с различными препятствиями в виде воронок, траншей, рвов, минно-взрывных заграждений и водных преград, а также выполнили огневые задачи по различным мишеням.

Международный конкурс "Морской десант" проходил в рамках "Армейских международных игр - 2020" на полигоне Балтийского флота «Хмелевка» с 23 августа по 05 сентября.

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