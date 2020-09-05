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05.09.2020 (11:45)

В честь Дня Российской гвардии воины-десантники Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ были награждены Губернатором Ульяновской области

Накануне, в честь Дня Российской гвардии, Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов  вручил награды области военнослужащим Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

К Карамзинском зале Дома Правительства Ульяновской области, Сергей Морозов наградил наиболее отличившийся личный состав соединения медалью «Дружбы народов», почетными знаками Ульяновской области, благодарственными  письмами и грамотами Губернатора Ульяновской области за большой вклад в развитие системы военно-патриотического воспитания молодежи в Ульяновской области, образцовое исполнения воинского долга и добросовестную службу.

Обращаясь к воинам-десантникам соединения глава области высказал слова огромной благодарности, за безупречную службу и проявленную при этом мужество, честь и доблесть.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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