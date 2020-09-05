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05.09.2020 (11:30)

В армейском корпусе Балтийского флота проведено занятие по переводу техники на летний период эксплуатации

В парке одной из воинских частей армейского корпуса Балтийского флота в г. Гусеве под руководством начальника штаба Балтийского флота контр-адмирала Владимира Воробьёва проведено показное занятие по переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний период эксплуатации.

В ходе мероприятия личному составу были доведены требования руководящих документов, практически показан порядок выполнения операций по переводу основных образцов ВВТ на зимний период эксплуатации, продемонстрирована работа специализированных постов, которые будут оказывать помощь подразделениям.

Показное занятие проводилось на нескольких учебных местах, где начальники родов войск и служб соединения разъясняли и демонстрировали порядок и правила проведения работ. Особое внимание обращалось на неукоснительное соблюдение требований безопасности и противопожарной защиты во время проведения работ в парках.

На занятие были привлечены командиры воинских частей и их заместители, военнослужащие воинских частей корпуса. Во время показа было обслужено более 20 образцов вооружения и военной техники.

При переводе техники на зимний период эксплуатации личному составу придется выполнить до 50 технических операций на каждом образце ВВТ. В общей сложности, на зимний режим эксплуатации предстоит перевести свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники (ВВТ) армейского корпуса Балтийского флота.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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