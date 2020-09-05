05.09.2020 (12:15)
Военнослужащие России установили мировой рекорд по восхождению на Эльбрус в рамках международного конкурса «Эльбрусское кольцо»
Российская команда, представленная Воздушно-десантными войсками, при выполнении финальной специальной задачи № 15 международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» установила мировые рекорды по восхождению на гору Эльбрус.
4 сентября 2020 года в 6 часов (МСК) отдельно от каждой команды два военнослужащих буквально забежали на самую высокую точку Европы от поляны Азау и тем самым выполнили пятнадцатую специальную задачу. «Скоростной забег по маршруту поляна «Азау» – вершина горы Эльбрус» - это финальное спецзадание конкурса, которое включено программу соревнований в этом году.
Лучший результат в выполнении финальной специальной задачи показала команда России № 1 ВДВ. Прапорщик Евгений Марков преодолел маршрут за 3 часа 13 минут 14 секунд, а прапорщик Виталий Шкель поднялся на вершину за 3 часа 14 минут 17 секунд. Десантники-альпинисты установили мировой рекорд по скоростному восхождению на высшую точку Европы - гору Эльбрус (высота 5 642 м).
Предыдущее достижение принадлежало спортсмену из Польши Арнджею Баргиелу, который 29 сентября 2010 года в ходе шестых международных соревнований «Эльбрус Рейс» (класс Экстрим) этот же участок преодолел за 3 часа 23 минут 37 секунд. Рекорд вверх-вниз 4:20:45 (вверх 3:24:14) принадлежит эквадорцу Карлу Эглаффу (май 2017 года)
Военнослужащие Узбекистана показали второй результат в совершении скоростной забега. Один военнослужащий команды Узбекистана преодолел маршрут за 4 часа 21 минуту 46 секунд, а второй за 4 часа 7 минут. Команда Росгвардии показала третий результат со счетом в 704 балла. Они совершили марш за 4 часа 1 минута 8 секунд и 5 часов 14 минут 49 секунд.
5 сентября с.г. на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии состоялось торжественное закрытие международного этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».
Справочно:
В соревнованиях принимали участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного военного округа, Восточного военного округа и Росгвардии.
Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.