05.09.2020 (12:15)

Военнослужащие России установили мировой рекорд по восхождению на Эльбрус в рамках международного конкурса «Эльбрусское кольцо»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие России установили мировой рекорд по восхождению на Эльбрус в рамках международного конкурса «Эльбрусское кольцо»

Российская команда, представленная Воздушно-десантными войсками, при выполнении финальной специальной задачи № 15 международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» установила мировые рекорды по восхождению на гору Эльбрус.

4 сентября 2020 года в 6 часов (МСК) отдельно от каждой команды два военнослужащих буквально забежали на самую высокую точку Европы от поляны Азау и тем самым выполнили пятнадцатую специальную задачу. «Скоростной забег по маршруту поляна «Азау» – вершина горы Эльбрус» - это финальное спецзадание конкурса, которое включено программу соревнований в этом году.

Лучший результат в выполнении финальной специальной задачи показала команда России № 1 ВДВ. Прапорщик Евгений Марков преодолел маршрут за 3 часа 13 минут 14 секунд, а прапорщик Виталий Шкель поднялся на вершину за 3 часа 14 минут 17 секунд. Десантники-альпинисты установили мировой рекорд по скоростному восхождению на высшую точку Европы - гору Эльбрус (высота 5 642 м).

Предыдущее достижение принадлежало спортсмену из Польши Арнджею Баргиелу, который 29 сентября 2010 года в ходе шестых международных соревнований «Эльбрус Рейс» (класс Экстрим) этот же участок преодолел за 3 часа 23 минут 37 секунд. Рекорд вверх-вниз 4:20:45 (вверх 3:24:14) принадлежит эквадорцу Карлу Эглаффу (май 2017 года)

Военнослужащие Узбекистана показали второй результат в совершении скоростной забега. Один военнослужащий команды Узбекистана преодолел маршрут за 4 часа 21 минуту 46 секунд, а второй за 4 часа 7 минут. Команда Росгвардии показала третий результат со счетом в 704 балла. Они совершили марш за 4 часа 1 минута 8 секунд и 5 часов 14 минут 49 секунд.

5 сентября с.г. на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии состоялось торжественное закрытие международного этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

Справочно:

В соревнованиях принимали участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного военного округа, Восточного военного округа и Росгвардии.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице