05.09.2020 (11:15)

Мировые рекорды международного конкурса «Безопасная среда» будут занесены в «Книгу рекордов ВС РФ»

Новые рекорды международного конкурса «Безопасная среда» будут занесены в «Книгу рекордов ВС РФ». Однако, в этом году в данное издание стоило бы занести и само количество рекордов, установленных участниками международных соревнований «Безопасная среда». Официально их зарегистрировано шесть, хотя седьмым рекордом можно считать само по себе количество рекордов, установленных на трех рубежах.

На полигоне Песочное, расположенном на границе Костромской и Ярославской областей, за время проведения международного конкурса «Безопасная среда» АрМИ-2020 установлено шесть рекордов.

Только за первый соревновательный день экипажи химической разведки превзошли достижения команд, установленные в предыдущие годы с тремя рекордами.

Экипаж химической разведки из России продемонстрировал небывалый результат по скорости обнаружения источников ионизирующего излучения. Военнослужащим удалось обнаружить радиоактивный объект за 35 секунд, тем самым установив абсолютный рекорд в данном элементе состязания. Даже победители конкурса «Безопасная среда-2019», которым принадлежит предыдущий рекорд, выполняли данный норматив на две секунды дольше.

На заключительном рубеже огненно-штурмовой полосы команды из Российской Федерации и Республики Узбекистан в ходе этапа «Индивидуальная гонка» установили новый рекорд, показав одинаковое время: 5 минут 14 секунд. Впрочем, уже на этапе «Эстафеты» рекорд снова был побит, и превзошел предыдущий на 24 секунды и составил 4 минуты 50 секунд. Этот результат двух команд, официально зарегистрированный международными судьями и наблюдателями, стал лучшим за всю историю Армейских международных игр.

Но главным рекордом первого этапа «Индивидуальная гонка» стало установление экипажем из России лучшего результата за весь период проведения международного конкурса «Безопасная среда». Команда преодолела трассу полигона без штрафных баллов, при этом выполнив 24 норматива по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите, продемонстрировав рекордное время: 22 минуты 49 секунд. Конкурсанты преодолели препятствия конкурсной трассы, приняли участие в практической стрельбе, осуществили поиск радиоактивных источников, провели химическую разведку, специальную обработку, прошли огненно-штурмовую полосу.

Еще один новый рекорд удалось установить при выполнении специальной обработки техники: экипажи справились с задачей менее чем за 30 секунд.

На финальном этапе «Эстафета» двум экипажам удалось завершить прохождение дистанции за 32 минуты 22 секунды. Это лучшее время за всю историю проведения игр Армейских международных игр.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице