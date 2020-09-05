05.09.2020 (10:45)

Команда Узбекистана показала лучший результат в совершении марш-броска и восхождении на Эльбрус в рамках конкурса «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2020

В рамках международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» горные подразделения России и Узбекистана выполнили специальные задания третьего этапа конкурса с совершением марш-броска на Приют-11 и восхождении на вершину горы Эльбрус.

Команда Узбекистана показала лучшее время при совершении марш-броска от «Поляны Азау» (высота 2300 м) до «Приюта 11» (высота 4130 м). Результат победителей марш-броска – 2 часа 25 минут 46 секунд. Команда России №3, которая представлена Южным военным округом, пришла следом с результатом 2 часа 52 минуты 39 секунд, а горное подразделение России № 1 (Воздушно-десантные войска) с результатом 3 часа 1 минута 26 секунд показало третий результат.

После марш-броска команды в 03:00 по московскому времени вышли из базового лагеря, который они разбили на «Приюте 11», на штурм Эльбруса. Первым в этом специальном задании была команда Узбекистана, с результатом 3 часа 39 минут 39 секунд. На втором месте Воздушно-десантные войска – 4 часа 36 минут. Третий результат показала команда Южного военного округа, которая поднялась за 4 часа 38 минут 14 секунд.

Сегодня состоится торжественное закрытие состязаний и награждения победителей конкурса в рамках международного этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

Справочно:

В соревнованиях принимали участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного военного округа, Восточного военного округа и Росгвардии.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

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