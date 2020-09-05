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05.09.2020 (10:30)

Около 500 прыжков с парашютом за день совершили Тульские десантники в ходе завершившегося десантирования подразделений гвардейского воздушно-десантного соединения

Около 500 прыжков за день совершили военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в ходе завершившегося сегодня десантирования личного состава, проводимого в рамках боевой подготовки соединения.

Десантирование личного состава производилось из самолетов военно-транспортной авиации Ан-2 на площадку приземления «Слободка» в Тульской области, на парашютных системах Д-10 с оружием и снаряжением, с высоты покидания воздушного судна 600 метров, при скорости десантирования 180 км/ч.

После приземления личный состав отработал вопросы сбора на площадке приземления, ориентирования на местности, выдвижения к объектам условного противника и их захвата.

В ходе отработки поставленных задач военнослужащие соединения показали смелые и решительные действия, а также четкое и своевременное выполнение поставленной задачи в любых условиях обстановки.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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