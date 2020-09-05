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05.09.2020 (10:00)

Около 20 единиц автомобильной техники получили учреждения ЦВО в августе

Около 20 единиц автомобильной техники различного назначения получили военкоматы, медицинские и учебные учреждения, дислоцированные на территории ЦВО.

Парк автомобильной техники пополнили санитарные автомобили повышенной проходимости «УАЗ»- 1845, АС-4350 на базе двухосных КамАЗ, а также реанимобили «Газель» и армейские внедорожники «УАЗ Патриот».

Также военным учебным заведениям среднего и высшего образования были переданы армейские грузовики КамАЗ 53501 «Мустанг».

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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