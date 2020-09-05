05.09.2020 (09:45)

Более 1 тыс. мероприятий проведено в рамках юнармейского лета в ЦВО

Более 1 тыс. мероприятий военно-патриотического воспитания проведено на территории регионов дислокации войск Центрального военного округа (ЦВО) в рамках юнармейского лета

В ходе мероприятий юнармейского лета в ЦВО школьники приняли участие в военно-спортивных играх «Зарница», соревнованиях по спортивному ориентированию, военной топографии, занятиях по строевой подготовке и основам армейского рукопашного боя. Также с школьниками проводились занятия по изучению правил дорожного движения, поведения на воде, выживанию на неизвестной местности.

Всего за летний период ряды юнармейского движения в ЦВО пополнились более чем 3 тыс. молодых людей и девушек.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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