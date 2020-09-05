05.09.2020 (09:30)

Мотострелки ЮВО под Астраханью отработали задачи маневренной обороны при поддержке «Аллигаторов»

Военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Ашулук под Астраханью отработали ведение маневренной обороны в рамках двустороннего тактического учения с боевой стрельбой.

По наступающему «противнику» огонь вели танки Т-72Б3, тягачи легкобронированные, расчеты реактивных систем залпового огня «Град», самоходных гаубиц «Гвоздика», минометные расчеты комплекса «Сани».

Поддержку обороняющимся подразделениям с воздуха выполнили экипажи ударных вертолетов Ка-52 соединения армейской авиации округа. Воздушные рубежи прикрывали экипажи самоходных зенитных установок «Шилка». При этом расчеты комплексов беспилотной авиации «Орлан-10» координировали действия межвидовой группировки войск по нанесению огневого поражения условному противнику.

Всего к тактическому учению привлекалось свыше 1 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 200 единиц боевой и специальной техники.

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