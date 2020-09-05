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05.09.2020 (09:15)

Инспекторы военной полиции ЮВО провели акцию «Трезвый водитель» в Волгоградской области

111-й военной автоинспекцией (ВАИ) Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградском гарнизоне проведена акция «Трезвый водитель», направленная на недопущение управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ВАИ проверили порядок прохождения военнослужащими предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, провели инструкторско-методические занятия с водителями в воинских частях и соединениях, дислоцированных в Волгоградской области, где рассказывали о последствиях дорожно-транспортных происшествий, наступивших из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также до военнослужащих были доведены нормативно-правовые документы и ответственность за вождение в нетрезвом виде

Основной задачей акции является контроль проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей, проводимый медицинскими подразделениями воинских частей.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , ВАИ , Военная полиция
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